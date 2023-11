Franse minister: EU moet massaal gaan investeren in AI

Europese landen moeten volgens de Franse minister van Financiƫn Bruno Le Maire massaal investeren in kunstmatige intelligentie (AI). Ze dreigen anders te afhankelijk te worden van Amerikaanse techbedrijven.

Amerikaanse technologiegiganten zoals Microsoft, Google-moederbedrijf Alphabet en Amazon steken miljarden dollars in de ontwikkeling van AI. De Europese inspanningen vallen daarbij volledig in het niet, waarschuwde Le Maire in een interview voor de Franse radio.

Le Maire dringt er bij de Europese Unie op aan om ook de financieringsmogelijkheden voor bedrijven te verruimen. Europa beschikt over de beste wetenschappers, goede laboratoria, geweldige bedrijven, zei Le Maire, “maar we hebben staten nodig die hen steun bieden en ervoor zorgen dat ze tientallen miljarden kunnen ophalen”.