Je huis verkopen en terughuren: hoe werkt dat?

Na een korte afkoeling van de huizenmarkt, zijn de huizenprijzen opnieuw in de lift. Dat zorgt voor spanning op de markt, maar voor sommigen creëert het ook mogelijkheden. Je huis verkopen en terughuren is een optie die steeds vaker wordt overwogen door huiseigenaren die snel financiële liquiditeit nodig hebben zonder te verhuizen. Dit proces biedt de mogelijkheid om je huis te verkopen aan een investeerder of bedrijf en vervolgens als huurder in je eigen huis te blijven wonen. Hoe werkt deze regeling precies? En wat zijn de voor- en nadelen?

Hoe werkt het?

In deze regeling verkoop je je huis aan een investeerder of bedrijf, zoals WijKopenHuizen.nl, dat gespecialiseerd is in het kopen en verhuren van vastgoed. De verkoop vindt plaats tegen een overeengekomen verkoopprijs, waarna je een huurcontract afsluit met de investeerder of het bedrijf om als huurder in je voormalige woning te blijven wonen. Je betaalt maandelijks een overeengekomen huurprijs aan de nieuwe eigenaar. Als huurder behoud je het recht om in je huis te blijven wonen, meestal onder vergelijkbare voorwaarden als voorheen. De duur van het huurcontract kan variëren, afhankelijk van de overeenkomst tussen jou en de nieuwe eigenaar.

Voordelen

Directe liquiditeit: Verkopen en terughuren kan snel contant geld opleveren, waardoor je direct financiële middelen hebt om bijvoorbeeld schulden af te lossen, te investeren, of andere financiële behoeften te vervullen. Geen verhuisstress: Je blijft in je vertrouwde omgeving wonen, wat de stress en kosten van verhuizen voorkomt. Je behoudt je sociale banden en de familiariteit van je huidige woonplek. Vermindering van onderhoudskosten: Als huurder ben je meestal niet verantwoordelijk voor grote onderhoudskosten aan het huis, dit kan een financieel voordeel zijn.

Nadelen

Mogelijk lagere verkoopprijs: Het verkopen van je huis in een verkopen-en-terughuren-regeling kan resulteren in een lagere verkoopprijs dan wanneer je het huis op de reguliere markt zou verkopen. Gebrek aan eigendom: Als huurder heb je niet langer de eigendomsrechten van de woning. Dit kan emotioneel en financieel een uitdaging zijn, vooral als je waarde hecht aan het bezitten van je huis. Risico’s van veranderingen in huurvoorwaarden: De nieuwe eigenaar kan in de toekomst besluiten om de huurvoorwaarden aan te passen, inclusief de huurprijs of duur van het huurcontract.

Wel of niet huis verkopen en terughuren

Het verkopen en terughuren van je huis kan een optie zijn als je snel financiële middelen nodig hebt en graag in je huidige woning wilt blijven wonen. De verwachting is dat ook in 2024 de huizenprijzen zullen blijven stijgen, waardoor het interessant kan zijn om deze regeling te overwegen. Voordat je een beslissing maakt, is het wel belangrijk om de voor- en nadelen zorgvuldig af te wegen en eventueel professioneel advies in te winnen voordat je deze stap zet.