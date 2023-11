Verzekeraar ASR fors hoger op Damrak na schikking woekerpolissen

ASR was donderdag veruit de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak. Beleggers reageerden opgelucht op de schikking van de verzekeraar in het woekerpolisdossier. ASR trekt namelijk honderden miljoenen euro’s uit voor een nieuwe vergoeding van klanten met een woekerpolis of mensen die ooit zo’n beleggingsverzekering hebben gehad. Daarover heeft de verzekeraar een overeenkomst gesloten met verschillende claimorganisaties. Zij hebben ASR beloofd om al hun claimprocedures tegen de onderneming stop te zetten. Het aandeel werd daarop 12 procent hoger gezet.

ASR heeft daarnaast voorafgaand aan een beleggersdag ook de doelstelling voor de verwachte kostenvoordelen van de overname van Aegon Nederland verhoogd. De samenvoeging van de activiteiten verloopt volgens ASR volgens plan en zal naar verwachting voor eind 2026 worden afgerond.

Ook andere verzekeraars gingen mee omhoog. NN Group dikte 10 procent aan. De verzekeraar, die ook met woekerpolisclaims te maken heeft, zei in een reactie de stap bij ASR te beschouwen als “een positieve ontwikkeling”. Maar het concern benadrukte wel dat er op dit moment nog geen overeenkomst is tussen NN en de claimorganisaties. Aegon, dat vorig jaar zijn Nederlandse verzekeringsactiviteiten aan ASR heeft verkocht, steeg 2,5 procent.

Ondanks de forse koerswinsten van de verzekeraars noteerde de AEX-index rond 9.40 uur slechts 0,1 procent hoger op 762,65 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 856,46 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen 0,1 procent. Londen verloor 0,1 procent.

ABN AMRO was de grootste daler in de AEX, met een min van 2 procent. De Nederlandse staat gaat zijn belang in de bank verder afbouwen van 49,5 tot circa 40 procent.

ASML verloor 0,6 procent. De chipmachinefabrikant wil Christophe Fouquet benoemen tot nieuwe topman en opvolger van Peter Wennink als bestuursvoorzitter, die na de aandeelhoudersvergadering in april 2024 met pensioen gaat. Fouquet werkt al vijftien jaar bij ASML.

In de MidKap zakte OCI bijna 7 procent. De kunstmestproducent werd door investeringsbank Jefferies van de kooplijst gehaald. Azerion kelderde 9 procent. Het spelletjesbedrijf zag de omzet afgelopen kwartaal stijgen, maar werd negatiever over de jaaromzet.

De euro was 1,0974 dollar waard, tegen 1,0965 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 78,46 dollar in afwachting van de vergadering van oliekartel OPEC. Brentolie kostte ook 1 procent meer, op 83,94 dollar per vat.