Pfizer daalt op Wall Street na tegenvaller afslankpil

Pfizer behoorde vrijdag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. Het farmacieconcern stopt met de ontwikkeling van een tweemaal daagse versie van zijn experimentele afslankpil. Zwaarlijvige patiënten die het medicijn in een klinische studie gebruikten verloren wel gewicht, maar hadden veel last van bijwerkingen. Het concern is nog wel steeds van plan om medio 2024 de proefgegevens vrij te geven over een eenmaal daagse versie van het medicijn, bekend als danuglipron. Het aandeel werd bijna 7 procent lager gezet.

Beleggers deden het verder rustig aan, na de sterke beursmaand november. Ook werd uitgekeken naar een toespraak van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve later op de dag. De hoop dat de strijd tegen de hoge inflatie is gestreden en de Fed de rente niet verder hoeft te verhogen, zorgde in combinatie met speculaties op renteverlagingen in 2024 voor een flinke opmars op Wall Street. Zo sloot de Dow-Jonesindex de maand november af op het hoogste niveau dit jaar.

De Dow noteerde kort na aanvang van de handel licht hoger op 35.970 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,1 procent tot 4563 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent tot 14.188 punten.

Tesla daalde 2,3 procent, na bekendmaking van de prijs van de nieuwe Cybertruck. De goedkoopste versie van het futuristische voertuig moet omgerekend ruim 55.000 euro gaan kosten. Dat is de helft meer dan de oorspronkelijke richtprijs. De goedkoopste versie komt in 2025 op de markt. Dat is aanzienlijk later dan gepland. De twee duurdere versies zijn volgend jaar al verkrijgbaar.

Apple ging iets omlaag. Het techconcern voert volgens zakenkrant The Wall Street Journal gesprekken met mediaconcern Paramount (plus 1,8 procent) om hun streamingdiensten samen te voegen.

Meta Platforms zakte 1 procent. Het socialmediabedrijf is volgens The Wall Street Journal van plan zijn nieuwe berichtendienst Threads in december naar de Europese Unie te brengen. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram zou een oplossing hebben gevonden voor de strengere privacyregels in de EU. Meta kwam in juli met Threads, dat als rivaal van X wordt gezien.

Dell verloor 6,6 procent na gemengde resultaten. De computermaker boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht, maar de omzet viel tegen.