EU eens over verbod op vernietiging onverkochte kleding

Onverkochte kleding en schoenen mogen in de Europese Unie binnenkort niet meer zomaar worden vernietigd. Ook tal van andere producten moeten duurzamer worden ontworpen en minder vaak op de vuilnisbelt of in de verbrandingsoven belanden, hebben de EU-landen en het Europees Parlement afgesproken.

Nu gaan jaarlijks nog miljoenen tonnen aan ongedragen kledingstukken de oven in. Fabrikanten danken veel kleding af en iedere Europeaan gooit elk jaar ongeveer 11 kilo textiel weg. Dat geldt ook voor veel andere spullen. Verspilling van schaarse materialen en slecht voor het milieu, het klimaat en de portemonnee van de burger, vinden de onderhandelaars van de EU-landen en het parlement.

Om dat te voorkomen, zullen er nog meer vernietigingsverboden volgen. Fabrikanten moeten daarom alvast gaan melden wat ze wegdoen en waarom, staat in het onderhandelaarsakkoord. Maar ze moeten hun producten vooral ook duurzamer gaan ontwerpen, zodat ze langer meegaan en makkelijker kunnen worden hergebruikt of gerepareerd. Dat zal in eerste instantie gelden voor onder meer meubels, matrassen, banden, wasmiddelen en verf, maar ook materialen als ijzer, staal en aluminium. Onder andere voedsel en medicijnen blijven buiten schot.

De EU-lidstaten en het voltallige EU-parlement moeten begin volgend jaar nog instemmen met het akkoord, maar dat geldt als een formaliteit. Het verbod op de vernietiging van kleding kan vervolgens twee jaar later ingaan.

De nieuwe ontwerpeisen zijn “een no-brainer”, vindt VVD-EuroparlementariĆ«r Jan Huitema, die meeonderhandelde. Hij wijst erop dat “maar liefst 80 procent van de milieu-impact van een product wordt bepaald door het ontwerp ervan”. En met de veel zwakkere regels die nu al gelden, heeft de EU volgens hem per jaar al meer energie bespaard dan Nederland verbruikt.