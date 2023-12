Meeste vluchten tussen Schiphol en München geschrapt om winterweer

De meeste vluchten tussen Schiphol en München zijn dinsdag geannuleerd, meldt een woordvoerder van de luchthaven. Het gaat om in totaal zestien vluchten van en naar de Zuid-Duitse plaats. Volgens de zegsman vervallen woensdag vooralsnog twee vluchten. Aanleiding is het winterweer in München, waardoor het vliegverkeer op de luchthaven al enkele dagen stilligt.

Vanwege voorspelde ijzel kunnen vliegtuigen dinsdag tussen 06.00 uur en 12.00 uur niet landen of opstijgen in München. Daardoor kunnen zeker 150 starts en minstens 160 landingen niet doorgaan. Maandag was vliegen van en naar München ook zeer beperkt mogelijk.

Lufthansa verwacht dat de beperkingen ook na dinsdag nog zullen aanhouden. Dat vertelt een woordvoerder van de Duitse luchtvaartmaatschappij aan persbureau dpa. Klanten van Lufthansa kunnen hun geboekte tickets van en naar München kosteloos annuleren. Dat geldt voor alle tickets met een reisdatum tot 9 december.

Verschillende passagiers zitten als gevolg van het winterweer al dagen vast op het op een na grootste vliegveld van Duitsland. Internationale passagiers doen hun beklag daarover op socialmediaplatform X. Zo zou hun al meerdere keren een vlucht zijn beloofd, maar ook die werden uiteindelijk geannuleerd.