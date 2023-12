Storing Rabobank verholpen

De storing bij de Rabobank waardoor klanten dinsdag onder meer geen onlinebetalingen konden doen, is verholpen. Alle systemen werken weer, laat een woordvoerder weten.

De oorzaak van de technische storing is niet bekendgemaakt. Behalve betalingen doen, was ook pinnen in de winkel soms niet mogelijk. Ook konden klanten hun rekeningsaldo niet inzien.

Op socialmediaplatform X werd flink geklaagd. Zo gaven sommige gebruikers aan dat hun saldo verdwenen was en op 0 euro stond. Ook ervoeren gebruikers problemen met het overboeken van geld tussen (spaar)rekeningen.