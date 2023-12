Amsterdamse AEX-index opent hoger, ASMI koploper

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag licht hoger geopend, waarmee werd voortgeborduurd op de plus van een dag eerder. Chiptoeleverancier ASMI was koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak na bekendmaking van een grote investering om de Amerikaanse activiteiten uit te breiden.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de vroege handel een koerswinst van 0,4 procent op 776,77 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 866,49 punten. In Parijs, Frankfurt en Londen ging het om plussen tot 0,3 procent.

De aandacht van beleggers zal onder meer zijn gericht op de cijfers van loonstrookverwerker ADP over de banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven. Dat ADP-cijfer loopt vooruit op het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdag naar buiten komt.

Het banenrapport van de overheid wordt nauwlettend bekeken omdat de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten een belangrijke rol speelt bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Volgende week komt de Fed met een nieuw rentebesluit. Op de financiƫle markten wordt verwacht dat de Fed volgend jaar de rente kan gaan verlagen.

ASMI won 2,3 procent in de AEX. Het bedrijf investeert 300 miljoen euro in een nieuw Amerikaans hoofdkantoor in Scottsdale in de staat Arizona. Daarmee breidt ASMI de aanwezigheid in Arizona verder uit. Supermarktconcern Ahold Delhaize was de grootste daler in de AEX met een min van 0,9 procent.

In de MidKap was maaltijdbezorger Just Eat Takeaway lijstaanvoerder met een winst van 3,2 procent. Bij de kleinere fondsen in Amsterdam zakte winkelvastgoedfonds Wereldhave 4,4 procent na plaatsing van 3,6 miljoen nieuwe aandelen.

Reisorganisatie TUI kwam met cijfers over het afgelopen boekjaar. Dankzij de sterke vraag naar vakanties zag het bedrijf de omzet in het boekjaar tot eind september met een kwart stijgen tot het recordniveau van 20,7 miljard euro. Het aandeel TUI won bijna 5 procent in Londen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie was vlak op 72,31 dollar. Brent ging iets omhoog tot 77,32 dollar per vat. De euro was 1,0783 dollar waard, tegen 1,0788 dollar bij het Europese slot een dag eerder.