Rabobank zet stap om bank ‘eenvoudiger’ en ‘efficiënter’ te maken

Rabobank heeft een stap gezet in wat mogelijk het begin is van een grote herinrichting van de bank in Nederland. Het financiële concern heeft tegenover zijn algemene ledenraad het streven uitgesproken om de organisatie verder te “vereenvoudigen” en “efficiënter en klantgerichter” te maken. Wat dit precies betekent voor bijvoorbeeld het aantal vestigingen en of er banen gaan verdwijnen, is nog niet duidelijk.

“De algemene ledenraad heeft woensdag de beweging naar een eenvoudiger en meer klantgerichte Retail NL-organisatie onderschreven en staat achter de uitgangspunten”, legt een woordvoerder uit. Maar volgens hem moeten de echte plannen nog worden gemaakt. Begin februari is er mogelijk meer bekend, voegt hij daaraan toe. Dan is er namelijk weer een vergadering met vertegenwoordigers uit de lokale raden van commissarissen bij de bank.

Het concern denkt er onder meer over om financieel adviseurs meer commerciële slagkracht te geven. “Daarnaast wordt gekeken naar een simpelere en meer op de klant gerichte organisatiestructuur met een eenduidige aansturing en snellere besluitvorming.”

Het Financieele Dagblad meldde vorige maand al op basis van een uitgelekte interne notitie dat Rabobank zich opmaakt voor een ingrijpende herschikking waarbij functies gaan verdwijnen. Volgens de krant noemde de begin dit jaar aangetreden topman Stefaan Decraene de bank te log, te complex en te hiërarchisch. Personeel zou meer verantwoordelijkheden moeten krijgen. Daarbij zouden de indirecte kosten volgens Decraene te hoog zijn.

In Nederland heeft Rabobank volgens de laatste cijfers per eind vorig jaar ruim 25.000 medewerkers in dienst. Wereldwijd gaat het om 47.000 werknemers.