Wereldbank wil 100 miljoen Afrikanen van stroom voorzien

De Wereldbank streeft ernaar om 100 miljoen mensen in Afrika tegen 2030 van elektriciteit te voorzien. Daarvoor is ’s werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking van plan 5 miljard dollar (omgerekend zo’n 4,6 miljard euro) uit te trekken, zegt Wereldbank-voorzitter Ajay Banga.

“Hoe kunnen we hopen ook maar voldoende vooruitgang te boeken als 600 miljoen mensen in Afrika – waarvan 36 miljoen hier in Tanzania – nog steeds geen toegang hebben tot betrouwbare elektriciteit?”, vroeg Banga zich af tijdens een speech in Tanzania. “Simpel gezegd, dat kunnen we niet.”

Banga noemde de aansluiting op het stroomnet voor inwoners van Afrika als voorbeeld van hoe hij wil omgaan met fondsen van de Wereldbank. Specifiek gaat het dan om leningen aan de zogeheten IDA-landen. Dat zijn landen die worden bediend door de International Development Association (IDA), het deel van de Wereldbank dat zich op de armste landen richt. Daaronder vallen relatief veel Afrikaanse landen.

Banga is in Tanzania voor een IDA-bijeenkomst. Onderwerp van de bijeenkomst is de evaluatie van een pakket aan leningen met een totale waarde van 93 miljard dollar.