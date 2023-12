Aandacht voor Adyen en Heijmans op Damrak

Betalingsverwerker Adyen en bouwer Heijmans trekken donderdag mogelijk de aandacht op de aandelenbeurs in Amsterdam. Heijmans haalde een nieuwe onderhoudsklus van Rijkswaterstaat binnen. Adyen profiteert mogelijk van een koopadvies van analisten van zakenbank Jefferies.

Heijmans maakte voor het openen van de handel bekend de komende vier jaar snel- en autowegen in Zuid-Gelderland en Zuid-Overijssel te onderhouden. Met die opdracht is ongeveer 125 miljoen euro gemoeid.

De aandelenbeurs in Amsterdam staat naar verwachting voor een licht hogere opening. Op de financiële markten in de Verenigde Staten en Azië was de stemming eerder juist gedrukt in de aanloop naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport.

Die cijfers van de Amerikaanse overheid over de arbeidsmarkt geven een idee van de staat van de economie. Tegelijkertijd zijn ze van invloed op het rentebeleid van de Federal Reserve.

Woensdag eindigden de Europese beurzen op winst. De AEX in Amsterdam won 0,3 procent tot 776,18 punten. De MidKap ging 0,7 procent vooruit tot 868,84 punten. In Parijs, Londen en Frankfurt ging het om winsten tot 0,8 procent.

De aandacht gaat ook uit naar bedrijven uit de energiesector. Eerder verloren olieconcerns als Shell en BP wat aan waarde doordat olie goedkoper werd. Acties van oliekartel OPEC en bondgenoot Rusland om de prijs te stutten halen vooralsnog weinig uit.

De olieprijzen stegen weer iets na een aanzienlijke daling een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent in prijs tot 69,61 dollar, Brentolie steeg 0,4 procent tot 74,63 dollar per vat.

De beurzen in Azië en Australië verloren terrein. De Hang Seng in Hongkong zakte 1,2 procent en de aandelenbeurs in Shanghai koerste licht lager na verrassende data over de buitenlandse handel van China. Tegen de verwachtingen in steeg de export in november, terwijl de import daalde.

De Nikkei in Tokio zakte 1,8 procent terwijl het rendement op obligaties hard steeg. De Kospi in Seoul en All Ordinaries in Sydney verloren allebei zo’n 0,1 procent.

In Parijs beweegt farmaceut Sanofi mogelijk na een update over de groeidoelen van het bedrijf. Dat verwacht tegen 2030 jaarlijks 10 miljard euro aan omzet te behalen dankzij medicijnen en vaccins die nu nog in ontwikkeling zijn. Onlangs kondigde topman Paul Hudson aan meer uit te willen geven aan onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen, wat op de korte termijn ten koste zou gaan van de winst.