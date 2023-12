ABN AMRO ziet huurwoningen verder in waarde dalen in 2024

Huurwoningen dalen dit jaar en volgend jaar sterk in waarde, verwacht ABN AMRO. Dat is volgens de vastgoedexperts van de bank het gevolg van strengere huurregulering door de overheid, in combinatie met de hoge rente. Daardoor is het moeilijker om deze panden te financieren.

Naar verwachting gaat de prijs van huurwoningen dit jaar met 11 procent omlaag en in 2024 met nog eens 5 procent. Pas in 2025 stabiliseren de prijzen. “In de vastgoedsector is veel onzekerheid over de aanstaande uitbreiding van de huurprijsbescherming naar het middensegment. Door die onzekerheid is het nu minder aantrekkelijk om in deze woningen te investeren”, zegt Paul Bisschop, vastgoedeconoom bij ABN AMRO.

Demissionair woonminister Hugo de Jonge wil de huurmarkt meer gaan reguleren om huurders beter te beschermen. “De keerzijde is dat het minder aantrekkelijk wordt om daar je geld mee te verdienen. En dat zorgt voor allerlei neveneffecten, bijvoorbeeld dat het aanbod terugloopt en de huren die buiten het gereguleerde segment vallen waarschijnlijk zullen stijgen”, zegt Bisschop.

De timing van de reguleringsmaatregelen noemt de econoom heel ongelukkig. “We zitten met een groot woningtekort, wat je dan zeker niet moet doen is partijen ontmoedigen om hierin te investeren. Het drastisch beperken van het rendement van beleggers gaat de komende jaren waarschijnlijk averechts werken”, aldus Bisschop.

Hij wijst erop dat er al maatregelen zijn genomen om de huurmarkt te reguleren, zoals de verhoging van de overdrachtsbelasting voor beleggers, het verbod in een aantal gemeenten om een aangekochte woning meteen te gaan verhuren en de fiscale behandeling van huurwoningen. “Mijn advies zou zijn: monitor nou eerst wat die eerdere maatregelen doen, zorg voor stabiliteit en zekerheid voor beleggers op de lange termijn. Mochten de maatregelen nog steeds leiden tot excessieve huren, ga dan gericht te werk. Maar ga niet meteen heel het stelsel drastisch herstructureren”, besluit de econoom.

ABN AMRO voorziet dat heel de commerciƫle vastgoedsector dit jaar 10 procent in waarde daalt en volgend jaar met 3,5 procent. Dat komt voor een deel door de vertraging van de economie. De prijzen staan ook onder druk doordat veel beleggers bij herfinanciering tegen een hoge rente aanlopen. Hierdoor moeten sommige investeerder hun vastgoed noodgedwongen verkopen.