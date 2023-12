DNB: een op zes huizenkopers leent geld van familie

Een op de zes huizenkopers met een hypotheek leent geld van familie om een woning te kopen, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). DNB waarschuwt dat de prijzen op de krappe woningmarkt verder kunnen stijgen als kopers meer geld kunnen besteden aan een huis.

Doorgaans sluiten kopers bij een bank of verzekeraar een hypotheek af. Daarnaast komt geld voor een huis lenen van familie of vrienden volgens DNB relatief vaak voor, vaak in combinatie met een hypotheek bij een financiĆ«le organisatie. In 2020 hadden 645.000 kopers een zogeheten familiehypotheek, zegt de centrale bank na onderzoek van DNB-economen. De waarde van al deze hypotheken samen was dat jaar 70 miljard euro, zo’n 10 procent van alle terug te betalen hypotheken bij elkaar.

Kopers met een familiehypotheek maken volgens de bank met het extra geld meer kans op een huis omdat zij een hoger bod kunnen doen. Dit kan leiden tot hogere huizenprijzen. Om dit te voorkomen moeten hypotheekverstrekkers beter kijken of een huizenkoper extra geld leent van familie, vindt DNB.