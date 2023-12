Poetin en Saudische kroonprins roepen op tot steunen OPEC-deal

De Russische president Vladimir Poetin en de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman dringen erop aan dat alle landen van oliekartel OPEC en bondgenoten zich aansluiten bij het recente akkoord over productieverlagingen. Dat hebben de twee leiders donderdag in een gemeenschappelijke verklaring naar buiten gebracht. Daarin staat ook dat zowel Rusland als Saudi-Arabië het erover eens zijn dat het belangrijk is om de samenwerking op het gebied van olie en gas te stimuleren.

Poetin is momenteel bezig aan een bezoek aan het Midden-Oosten en had woensdag een ontmoeting met Bin Salman. Hij ging langs in Saudi-Arabië om te praten over onder andere olie, de oorlog in Gaza en de oorlog in Oekraïne. Op de oliemarkt is het de laatste tijd onrustig en de prijzen zijn behoorlijk gedaald ten opzichte van eerder dit jaar.

Onlangs was er ook onenigheid onder de grote olielanden over het terugbrengen van de olieproductie. Vorige week lukte het na strubbelingen binnen de OPEC alsnog om overeenstemming te vinden. Maar volgens Poetin en Bin Salman is het belangrijk dat alle aangesloten olielanden meedoen. Door de productie extra te beperken hopen ze de daling van de olieprijzen een halt toe te roepen en de prijzen weer wat omhoog te krijgen.

Na de OPEC-bijeenkomst van vorige week kondigden acht aangesloten landen productieverlagingen aan die optelden tot 2,2 miljoen vaten per dag. Maar niet alle landen kwamen met toezeggingen. Richting die landen lijken Poetin en Bin Salman zich in hun verklaring te richten.

Dat de olieprijzen de laatste maanden behoorlijk zijn gedaald is ook te merken aan de Nederlandse pomp. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers ligt de adviesprijs voor een liter Euro95 nu op 2,084 euro. In september steeg die prijs nog tot iets boven de 2,30 euro per liter. Pompstationhouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen. Bij enkele goedkope pompen elders in het land moet het nu mogelijk zijn om te tanken voor minder dan 1,80 euro per liter.