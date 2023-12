AEX-index iets hoger in afwachting banenrapport VS

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een kleine winst geopend. Beleggers zijn vooral in afwachting van het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid dat in de middag wordt gepubliceerd. Dat rapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve.

De AEX noteerde in de vroege handel 0,1 procent in de plus op 777,15 punten. De MidKap won ook 0,1 procent, tot 869,55 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 0,3 procent.

Als de arbeidsmarkt sterk afkoelt kan de Fed mogelijk eerder de rente verlagen. Als de werkgelegenheid juist veel sterker is dan verwacht dan kan de Fed de rente mogelijk langer op een hoog niveau houden, wat over het algemeen ongunstig is voor de handel in aandelen. Volgende week komt de centrale bank van de Verenigde Staten met een nieuw rentebesluit. Op de financiƫle markten wordt verwacht dat de Fed volgend jaar de rente kan gaan verlagen.

Op het Damrak kreeg betalingsverwerker Adyen een adviesverhoging van de Amerikaanse bank Citi. Adyen profiteerde daarvan met een plus van 2,3 procent en was daarmee ook koploper in de AEX.

ArcelorMittal won 0,3 procent bij de hoofdfondsen op het Damrak. Het staalbedrijf heeft zijn activiteiten in Kazachstan verkocht aan de overheid van het Centraal-Aziatische land voor 286 miljoen dollar. In oktober vielen nog 46 doden door een explosie bij een kolenmijn van ArcelorMittal in Kazachstan.

Verder werd bekend dat oud-topman Wiebe Draijer van Rabobank is voorgedragen als nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van KLM en opvolger van Cees ’t Hart. Dit zal worden voorgelegd op de aandeelhoudersvergadering van KLM in april. Air France-KLM ging licht omlaag. Donderdag zakte het aandeel nog ruim 3 procent na een adviesverlaging van JPMorgan.

De prijs van een vat Amerikaanse olie noteerde vrijdagochtend 1,9 procent hoger op 70,67 dollar en Brentolie steeg 2 procent tot 75,54 dollar per vat.

De euro was 1,0776 dollar waard, tegen 1,0787 dollar bij het Europese slot van de handel op donderdag.