Amerikaanse arbeidsmarkt groeit harder dan verwacht

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in november harder gegroeid dan verwacht. In totaal kwamen er vorige maand 199.000 banen bij, meldt het Amerikaanse ministerie van Arbeid in zijn belangrijke maandelijkse banenrapport. De werkloosheid daalde onverwachts.

Economen rekenden in doorsnee op 180.000 nieuwe banen. De werkloosheid daalde tot 3,7 procent. In oktober liep die nog op tot 3,9 procent, het hoogste niveau sinds begin dit jaar. Ook de lonen lieten een onverwachte stijging zien.

Het banenrapport van de overheid is van belang voor het rentebeleid van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank heeft de rente flink verhoogd om de hoge inflatie te bestrijden. De cijfers uit het nieuwe rapport geven de Amerikaanse centrale bank mogelijk een reden om de rente langer hoog te houden.