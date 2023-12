OPEC-chef aan leden: wijs afspraken tegen fossiele brandstof af

De landen die lid zijn van oliekartel OPEC zouden niet moeten instemmen met plannen die gericht zijn tegen fossiele brandstoffen. Die oproep heeft secretaris-generaal Haitham Al Ghais van het kartel gedaan in een brief aan dertien lidstaten. Die zijn bijeen op de klimaattop in Dubai.

De onderhandelingen op de COP28 gaan moeizaam. Desondanks publiceerden de organisatoren vrijdag een nieuw concept van de eindtekst voor de afronding van de top. Daarin staan stevig opties genoemd om fossiele brandstoffen uit te faseren. Al Ghais schrijft in zijn brief zich zorgen te maken. “Het lijkt erop dat de buitensporige en onevenredige druk tegen fossiele brandstoffen een kantelpunt kan bereiken met onomkeerbare gevolgen.”

Al Ghais schrijft verder dat de OPEC zal “blijven pleiten voor het verminderen van uitstoot, zonder een keuze te maken voor energiebronnen”. Volgens hem heeft de wereld grote investeringen nodig in alle energiebronnen. “Inclusief koolwaterstoffen, alle technologieĆ«n en begrip voor de energiebehoeften van alle volkeren. Energietransities moeten rechtvaardig, eerlijk en inclusief zijn.”

Saoedi-ArabiĆ«, het land dat de OPEC feitelijk leidt, liet maandag al aan Bloomberg weten niet in te stemmen met een tekst die oproept tot het afbouwen van fossiele brandstoffen. Dergelijke taal zou het land “absoluut niet” accepteren, zo meldde de minister van Energie Abdulaziz bin Salman.