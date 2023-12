Ziekteverzuim in het derde kwartaal weer gedaald

Nederlandse werknemers waren in het derde kwartaal van dit jaar opnieuw minder vaak ziek vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Afgelopen jaren steeg het ziekteverzuim, maar in de afgelopen drie kwartalen is het verzuim op jaarbasis gedaald.

In juli, augustus en september was het ziekteverzuim onder werknemers volgens het CBS 4,8 procent. Dat betekent dat 48 van de duizend werkdagen niet doorgingen door ziekte bij werknemers. Het verzuimpercentage is nog wel hoger dan in dezelfde drie maanden in 2021.

In enkele sectoren nam het ziekteverzuim juist toe, vooral in de landbouw en in de sector vervoer en opslag. In de landbouw ging het verzuim van 3,1 naar 3,7 procent. Werknemers in het vervoer en de opslag verloren afgelopen kwartaal 60 van iedere duizend dagen door ziekte, twee dagen meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het grote aantal verloren werkdagen door ziekte komt vooral van werknemers met psychische klachten die zes weken of langer ziek zijn, zeiden arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare eerder dit jaar. Psychische klachten zijn bijvoorbeeld stressgerelateerde klachten zoals overspannenheid, burn-outs of depressies.