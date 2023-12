EU-landen verlengen verbod op palingvangst

De ministers van visserij uit de EU-landen zijn het in Brussel eens geworden over een verlenging van zes maanden voor het verbod op de vangst van paling.

Vanwege de kritieke toestand van de palingstand geldt het verbod zowel in zee als aan de kust en zowel voor professionele vissers als sportvissers. De vangst van tong wordt voor 2024 verder beperkt, wat voor Nederlandse vissers een tegenvaller is.

De afspraken zijn onderdeel van bredere afspraken over de visquota in de Atlantische Oceaan en de Noordzee, belangrijk voor Nederlandse vissers. Voor sommige vissoorten vonden de EU-visserijministers ook al overeenstemming voor 2025 en 2026. Voor de visserij in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee, waar de Nederlandse visserij niet actief is, moeten voor de volgende jaren de gesprekken nog voortgezet worden.

Het vaststellen van de quota over meerdere jaren is beter voor het voorspellen en stabiliseren van de visstand en voor de planning van visserijbedrijven. Maar de onderhandelingen over visserij zijn traditioneel ingewikkeld en meerjarige planning kon niet voor alle vissoorten en alle wateren worden bereikt.

De moeilijkheden zijn er omdat de belangen van het milieu en de kans op groei van jonge vissen moeten worden afgewogen tegen de belangen van de vissers. Ook niet-EU-landen zoals Noorwegen onderhandelen mee over de visstand. Sinds de Brexit zijn de gesprekken nog extra ingewikkeld omdat ook het Verenigd Koninkrijk en de EU het in aparte gesprekken eens moeten worden over de visserij. Deze gesprekken met het Verenigd Koninkrijk kwamen eerder deze week tot een goede ontknoping. Die uitkomst is meegenomen in de afspraken van de EU-landen. Vooral de Spaanse vissers zullen hun bedrijfsvoering moeten aanpassen. De vangst van wijting in de Golf van Biskaje wordt voor volgend jaar met 41 procent verminderd, en de scholvangst in de wateren rond Spanje en Portugal met 20 procent.

Demissionair minister Piet Adema heeft in Brussel gezegd dat hij snel met de Nederlandse visserijsector om de tafel wil zitten om te kijken naar de gevolgen van de besluiten. “Ik wil de visserij perspectief bieden. Zeker de tongvisserij. Die hoort zo bij Nederland”. Tegelijkertijd erkent hij dat wetenschappelijke observaties over de visstand serieus genomen moeten worden. “Als we nu wat gaan marchanderen met de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek, dan is het risico zeer serieus dat we volgend jaar op nul zitten. Dat wil ik koste wat kost voorkomen”.

De Europese afspraken over vis worden nu uitgewerkt en gaan per 1 januari in.