Inflatie VS licht gedaald door goedkopere benzine

Consumenten in de Verenigde Staten waren in november 3,1 procent duurder uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee valt de inflatie iets lager uit dan in oktober. Onder andere de prijs voor benzine daalde verder. De kosten voor onderdak, zoals huurprijzen, stegen juist.

Ten opzichte van oktober stegen de prijzen in doorsnee met 0,1 procent, meldt het statistiekbureau van het Amerikaanse ministerie van Arbeid. In oktober bleef het gemiddelde prijspeil nog gelijk aan dat van een maand eerder.

De prijsontwikkelingen in ’s werelds grootste economie zijn belangrijk voor de Federal Reserve. De Amerikaanse koepel van centrale banken schroefde de rente in een recordtempo op om de hoge inflatie te bestrijden.

De voor centralebankiers belangrijke kerninflatie, waar sterk wisselende prijzen voor brandstof en voedingsmiddelen niet in zijn meegerekend, bedroeg 4 procent op jaarbasis. Dat was in lijn met de verwachtingen van economen.