KVK: ruim helft grotere mkb-bedrijven last van personeelstekort

Meer dan de helft van de Nederlandse mkb-bedrijven met tien of meer werknemers heeft last van een personeelstekort, zegt de Kamer van Koophandel (KVK) na onderzoek. Een kwart van de bedrijven van deze grootte verwacht zelfs dat het personeelstekort grote problemen gaat opleveren.

De KVK deed onderzoek onder bijna 1400 ondernemers, waarvan 685 mkb’ers. “Personeelslid weg, dus zelf alles opvangen” en “tekort personeel hindert herstel na corona”, reageerden ondervraagde ondernemers bijvoorbeeld.

Daarnaast zijn de meeste ondervraagde ondernemers op zoek naar nieuwe werknemers volgens de studie. Ruim negen op de tien mkb’ers met tien of meer medewerkers hebben echter moeite om nieuwe mensen te vinden. Dit zijn ook ondernemers die geen last hebben van een personeelstekort in hun bedrijf.

Ondernemersadviseur Gé Gijsen bij de KVK ziet dat het gebrek aan mensen in allerlei sectoren speelt. “Het gaat vooral om mensen die met hun handen kunnen werken. Monteurs, loodgieters, mensen in de koelinstallatietechniek, cv-installateurs, die beroepen. Maar ook in de gezondheidszorg natuurlijk, de handen aan het bed, en verder alles wat met automatisering en ICT te maken heeft”, somt hij op. Verder noemt hij de horeca en distributiecentra als plekken met een groot personeelstekort.

Kleinere organisaties hebben volgens de studie minder vaak last van een personeelstekort. Van de mkb’ers met twee tot negen werknemers geeft ruim een kwart aan dat het tekort invloed heeft op het bedrijf.