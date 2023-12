Aandacht voor Amerikaans rentebesluit op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank zal zeer waarschijnlijk voor de vierde keer dit jaar een rentepauze houden, nu de inflatie flink is afgekoeld.

Beleggers zijn dan ook vooral benieuwd naar wat Fed-voorzitter Jerome Powell zal zeggen over de toekomstige rentestappen. Op de beurzen wordt gehoopt dat de rente volgend jaar weer zal worden verlaagd, maar Powell herhaalde begin deze maand nog dat een renteverlaging absoluut nog niet aan de orde is. Het rentebesluit wordt om 20.00 uur Nederlandse tijd bekendgemaakt.

De AEX-index op het Damrak lijkt vrijwel vlak te beginnen aan de belangrijke Fed-dag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. De Aziatische beurzen lieten woensdag een gemengd beeld zien, ondanks de aanhoudende winstreeks op Wall Street. De Nikkei in Tokio sloot 0,3 procent in de plus en de beurs in Hongkong zakte dik 1 procent.

Op Beursplein 5 blijft ASML in de belangstelling staan. De chipmachinefabrikant en het Zuid-Koreaanse techconcern Samsung gaan gezamenlijk ongeveer 700 miljoen euro investeren in de bouw van een nieuw onderzoekscentrum in Zuid-Korea. De deal werd dinsdag getekend, tijdens het bezoek van de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol aan ASML in Veldhoven. Daarbij was ook Samsung-topman Lee Jae-yong aanwezig.

Wolters Kluwer zal mogelijk profiteren van een positief analistenrapport. De kenners van zakenbank JPMorgan verhoogden het advies voor de informatieleverancier. Analisten van de Franse bank BNP Paribas Exane verlaagden daarentegen het advies voor olie- en gasconcern Shell.

Avantium liet voorafgaand aan een beleggersdag weten dat de productie van zijn fabriek in Delfzijl conform verwachting in de tweede helft van 2024 zal starten. In die fabriek zullen suikers uit planten worden omgezet in grondstoffen voor plastics. De kosten voor de fabriek vallen wel hoger uit dan verwacht, maar het bedrijf heeft al een akkoord gesloten met aandeelhouders en kredietverstrekkers om de kostenstijging te dekken. Ook is de ontwikkelaar van plantaardige plastics van plan om zelf 50 miljoen euro aan extra kapitaal op te halen.

De euro was 1,0781 dollar waard, tegen 1,0784 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent in prijs tot 68,01 dollar. Brentolie werd ook 0,9 procent goedkoper, op 72,58 dollar per vat.