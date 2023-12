Adobe: massaclaim om privacy berust op misverstand

De massaclaim om privacy die de Stichting Data Bescherming Nederland (SDBN) heeft ingediend tegen Adobe berust op een misverstand, stelt het Amerikaanse softwarebedrijf zelf in een reactie. De claimorganisatie beweert dat Adobe via sites van tal van bedrijven stiekem persoonsgegevens verzamelt, maar Adobe spreekt dat tegen.

De SDBN meldde eerder dat Adobe zonder toestemming cookies plaatst op websites en zo gegevens over het surfgedrag van bezoekers verzamelt. Maar Adobe stelt dat die websites van klanten zelf de gegevens verzamelen. Het softwarebedrijf zelf zou die data vervolgens alleen maar verwerken.

“Dit betekent dat de klant de gegevensbeheerder is en in die hoedanigheid beslissingen neemt en verantwoordelijkheid heeft over welke cookies op zijn websites worden geplaatst”, meldt Adobe in een schriftelijke reactie. Klanten zijn volgens het bedrijf ook zelf verantwoordelijk voor datgene wat ze doen met de verzamelde gegevens.

Cookies zijn kleine bestandjes die websites aan een apparaat koppelen om verschillende bezoekers te onderscheiden en bijvoorbeeld surfgedrag te volgen. Klanten van de Adobe Experience Cloud, het programma waar de klacht van SDBN om draait, hebben volgens Adobe zelf opties om het vragen van toestemming voor cookies aan te passen aan de plaatselijke wetgeving.