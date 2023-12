Bloomberg: Europese boete dreigt voor Apple om Spotify-kwestie

Apple dreigt binnenkort een grote boete van de Europese Commissie te krijgen. Ook moet het Amerikaanse techconcern waarschijnlijk stoppen met bepaalde beperkingen voor muziekdiensten als Spotify. Dat meldt persbureau Bloomberg dat zich baseert op ingewijden. Toezichthouders in Brussel zouden momenteel de laatste hand leggen aan de strafmaatregelen.

Het gaat om een zaak die al jaren speelt. Apple eist namelijk dat makers van apps in de App Store gebruikmaken van het eigen betalingssysteem van het techbedrijf. Ook verlangt Apple over iedere transactie een commissie tot 30 procent. Dus over elk abonnement dat een Apple-gebruiker bij Spotify afsluit moet het Zweedse bedrijf commissie betalen aan Apple. Spotify had daarover geklaagd.

In februari stelde de Europese Commissie al in een speciale aanklacht dat Apple muziekstreamingdiensten te veel beperkingen oplegde. Met name de eis dat streamingdiensten hun klanten niet in de app mogen attenderen op andere mogelijkheden om een goedkoper abonnement af te sluiten, is volgens de commissie misbruik van marktmacht van Apple. Daarvan zouden consumenten de dupe zijn, omdat de prijs voor hun daardoor hoger uitpakt.

De Europese Commissie weigert nu commentaar te geven. Ook Apple heeft nog niet op het bericht van Bloomberg gereageerd. Begin volgend jaar wordt een besluit over een ingreep door Brussel verwacht. Hoe hoog de boete voor Apple kan worden, is nog niet duidelijk. In theorie kan het gaan om 10 procent van de jaarlijkse omzet, in het geval van Apple een enorm bedrag. Maar in de praktijk pakken EU-boetes zelden zo hoog uit.