Bloomberg: X ziet advertentie-inkomsten hard dalen

Het socialemediaplatform X van Elon Musk haalt dit jaar naar verwachting zo’n 2,5 miljard dollar (2,3 miljard euro) aan advertentie-inkomsten binnen. Dat is aanzienlijk minder vergeleken met voorgaande jaren, zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg.

X, voorheen Twitter, behaalde iets meer dan 600 miljoen dollar aan reclameomzet in elk van de eerste drie kwartalen van dit jaar. In het huidige vierde kwartaal zal dat naar verwachting niet veel anders zijn. Ter vergelijking: in 2022 harkte het bedrijf ieder kwartaal ongeveer 1 miljard dollar aan advertentie-inkomsten binnen.

Deze inkomsten zijn momenteel goed voor 70 tot 75 procent van de totale omzet.

Volgens Joe Benarroch, bedrijfsdirecteur bij X, geven de cijfers een “onvolledig beeld” van het bedrijf. “Omdat de bronnen waarop u vertrouwt voor informatie geen nauwkeurige en volledige details geven”, reageert Benarroch tegen Bloomberg. Het bedrijf stopte met het rapporteren van openbare financiĆ«le gegevens na de overname door Musk in oktober vorig jaar.

Onlangs zijn veel grote bedrijven gestopt met adverteren op X. Aanleiding waren antisemitische uitlatingen van Musk. Zo reageerde hij instemmend op een post op X waarin werd beweerd dat “Joden de haat tegen blanken aanwakkeren”. Vorige week trok Walt Disney zich terug van X. Daarvoor deden concerns als IBM en Apple dat al.

Sindsdien zijn in Nederland in elk geval de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), telecombedrijf VodafoneZiggo, webwinkel bol en de Nederlandse Loterij eveneens gestopt met het plaatsen van advertenties op X. Eigenaar Musk heeft meerdere keren hard uitgehaald naar weggelopen adverteerders. Op een conferentie in New York eind november zei hij nog tegen de weglopers “go, fuck yourself”. Later kwam de topman daarop terug en betuigde hij spijt.