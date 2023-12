Chef oliekartel waarschuwt voor gevaar sector na deal klimaattop

De olie-industrie komt in gevaar als er niet genoeg wordt geïnvesteerd in de sector, zegt chef Haitham al-Ghais van oliekartel OPEC. In de verklaring reageert hij op het akkoord dat landen op de klimaattop in Dubai hebben bereikt.

In de slottekst op de klimaattop staat een oproep tot een omslag in de energiesector. Landen zouden in deze sector “weg moeten gaan” van fossiele brandstoffen, waar olie onder valt. Dit helpt om op de lange termijn geen broeikasgassen meer uit te stoten.

Over het uitfaseren van fossiele brandstoffen zegt de tekst echter niets. Er werd tijdens de top wel gesproken over afspraken hierover. Onder meer de OPEC wilde dat lidstaten niet zouden instemmen met plannen tegen fossiele brandstoffen. Saudi-Arabië, Irak en gastland de Verenigde Arabische Emiraten zijn bijvoorbeeld OPEC-landen.

Verder feliciteerde Al-Ghais in zijn verklaring de Verenigde Arabische Emiraten voor “de positieve uitkomst” van de klimaattop, COP28.