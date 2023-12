Jubelstemming op Wall Street na rentebesluit Federal Reserve

Het rentebesluit van de Federal Reserve heeft voor een jubelstemming gezorgd op de beurzen in New York. Uit de toelichting en prognoses van de centrale bank kwam naar voren dat de rente volgend jaar waarschijnlijk harder omlaag gaat dan eerder verwacht, wat voor forse koerswinsten voor aandelen en obligaties zorgde.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,4 procent hoger op een stand van 37.090,24 punten, een nieuw record. De S&P 500 steeg ook 1,4 procent tot 4707,09 punten en techbeurs Nasdaq steeg eveneens 1,4 procent tot 14.733,96 punten.

Fed-kopstukken rekenden bij hun meest recente bijeenkomst in doorsnee op een 0,75 procentpunt lager rentetarief, wat een sterkere daling is dan ze in september dachten. Voorzitter Jerome Powell waarschuwde in een persconferentie wel dat de inflatie nog altijd te hoog is en een renteverhoging, indien nodig, nog altijd tot de mogelijkheden behoort.

Marktstrateeg David Russell van onlinebroker TradeStation noemt de houding van Powell een verrassing. Volgens hem was de toon van de centralebankpreses veel minder streng dan na vorige vergaderingen, verklaarde hij tegenover persbureau Bloomberg. Ook Charlie Ripley van Allianz Investment Management spreekt van een mildere toon van Powell. “Het verhaal binnen de beleggerswereld is verschoven van inschatten wanneer de Fed de rente voor het laatst verhoogt naar inschatten wanneer de eerste verlaging zal zijn.”

Ook staatsobligaties stegen in waarde, wat betekent dat het rendement erop daalt. De dollar verloor juist duidelijk terrein nu lagere leenkosten in zicht komen. De euro steeg zo’n 0,9 procent ten opzichte van de Amerikaanse munt en was 1,0884 dollar waard.

Op Wall Street waren er ook overnamegeruchten. US Steel eindigde ruim 6 procent hoger nadat zakenzender CNBC meldde dat het bedrijf meerdere biedingen voor een overname heeft ontvangen.

Farmaceut Pfizer verloor bijna 7 procent aan beurswaarde. Vooruitzichten over de winst en omzet voor 2024 vielen tegen. De dalende verkopen van het coronavaccin van Pfizer blijven het bedrijf dwarszitten.

Een reorganisatie die onlinemarktplaats Etsy aankondigde kon op weinig enthousiasme rekenen van beleggers. Het bedrijf gaat ruim tweehonderd banen schrappen om de kosten omlaag te brengen, wat de winstmarges moet verbeteren. Het aandeel eindigde 2,2 procent lager.

De olieprijzen gingen licht omhoog. Een vat Amerikaanse olie was 1,8 procent duurder op 69,81 dollar. Brentolie steeg 1,9 procent in prijs tot 74,60 dollar per vat.