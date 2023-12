AFM beboet Rabobank voor ‘onverantwoorde hypotheekverstrekking’

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) heeft de Rabobank een boete opgelegd van 12 miljoen euro. Volgens de toezichthouder heeft de bank regels overtreden bij het verstrekken van maatwerkhypotheken tussen medio 2019 en medio 2021. De Rabobank zou deze hebben verstrekt zonder goed te hebben gekeken of deze wel verantwoord waren voor klanten.

Bij een maatwerkhypotheek mag een verstrekker afwijken van de maximale leennorm. Voorwaarde is dat de verstrekker dan wel goed onderbouwt waarom een maatwerkhypotheek passend is, aan de hand van berekeningen en documenten. Volgens de AFM is Rabobank daarbij “onvoldoende zorgvuldig te werk” gegaan.

“Of een hypotheek kon worden afgesloten werd daarmee in veel gevallen overgelaten aan de persoonlijke interpretatie van de betrokken Rabobank-medewerker”, legt de marktwaakhond uit. “Hiermee ontstond een serieus risico dat klanten van de Rabobank voor hun situatie te hoge leningen afsloten.”