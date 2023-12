Persoonlijke leningen duurder na 1 januari 2024

De Europese Centrale Bank heeft aangekondigd dat vanaf 1 januari 2024 de maximale rente op consumptief krediet stijgt. Deze rente stijgt van 14% naar 15%. Rood staan, geld lenen en kopen op afbetaling kunnen daardoor duurder worden. Met name de flitskredieten (minileningen) en aankoop op afbetaling worden duurder.

De rente stijgt

De afgelopen maanden laat de rente een stijgende lijn zien. Hypotheekrentes gaan omhoog en de spaarrentes stijgen. Door deze trend en de aangekondigde stijging van de maximale rente op persoonlijk krediet, is de kans groot dat de kredietverstrekkers de rente ook gaan verhogen. Sluit dus op tijd je lening af. Als je na 1 januari een persoonlijke lening afsluit, betaal je waarschijnlijk meer voor de lening.

Vergelijk de rentes op persoonlijke leningen

Bestaande leningen worden niet duurder

Heb je al een persoonlijke lening? Dan heeft de stijging van de rente geen invloed op het bedrag aan rente en aflossing wat je elke maand betaalt. Persoonlijke leningen worden namelijk afgesloten met een vaste rente en looptijd. Dat betekent dat de rente tijdens de looptijd niet stijgt of daalt, maar dat je elke maand een vast bedrag betaalt.

Toch kan het een goed idee zijn om de rentes op persoonlijke leningen in de gaten te houden. Rentes kunnen namelijk stijgen, maar ook dalen. Als de rente lager is dan de rente die je nu betaalt, dan kan het gunstig zijn om de bestaande lening over te sluiten.