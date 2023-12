Veel kritiek op EU-wet maatschappelijk verantwoord ondernemen

De kritieke zwelt aan op de nieuwe Europese wetgeving die maatschappelijk verantwoord ondernemen verplicht stelt. Vooral het feit dat kleinere bedrijven en financiële instellingen buiten schot blijven, wordt door organisaties als een gemiste kans gezien.

Dat de wet alleen gaat gelden voor echt grote bedrijven is “doodzonde”, stelt FNV-bestuurslid Petra Bolster-Damen. “Het grootste deel van bijvoorbeeld de kledingbedrijven in Nederland blijft hiermee buiten schot en we weten allemaal dat de kledingindustrie barst van de misstanden.”

FNV pleit voor een toezichthouder die de uitvoerig van de wet nauwlettend in de gaten gaat houden. “Naleving valt of staat met handhaving. Dit vraagt om een toezichthouder met tanden en menskracht.”

Milieudefensie betreurt het, net als FNV, dat de financiële sector voor de nieuwe zorgplicht vooralsnog een uitzonderingspositie krijgt. “Dit is een gemiste kans”, stelt een woordvoerder. Eerder liet ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib al weten dat de nieuwe Europese wetgeving grotendeels zijn doel mist, omdat kleinere bedrijven buiten schot blijven.

MVO Nederland, een organisatie die de overgang naar een duurzame economie als doel heeft, zegt de nieuwe zorgplicht voor bedrijven te verwelkomen, maar noemt het ook “teleurstellend” dat financiële instellingen buiten de nieuwe wet vallen. “We roepen de Nederlandse overheid op om druk te blijven uitoefenen om financiële instellingen volledig deel van de wetgeving te maken.”

Alleen werkgeversorganisatie VNO-NCW reageert voor de volle 100 procent positief op het akkoord: “Hiermee is een belangrijke stap gezet om wereldwijd verschil te maken op milieu- en mensenrechten.”