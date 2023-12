Denemarken voert in 2025 vliegtaks in

Denemarken voert in 2025 een vliegtaks in. Daarmee kan de groene transitie van de luchtvaartsector in het land worden gefinancierd. Het plan is dat met de financiering alle binnenlandse vluchten in Denemarken tegen 2030 honderd procent duurzame brandstoffen gaan gebruiken.

De Deense overheid maakte in november al bekend dat er plannen waren voor een vliegtaks. Gemiddeld komt de belasting op vliegreizen uit op 100 Deense kroon per vlucht, omgerekend 13,41 euro. De maatregel zal geleidelijk worden ingevoerd.

In Nederland is sinds 2021 een vliegtaks voor alle passagiers die vanaf een Nederlandse luchthaven vertrekken. Die ging dit jaar nog fors omhoog van 8 euro naar ruim 26 euro.