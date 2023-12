Europese gasprijs zakt verder weg door zacht winterweer

De Europese gasprijs is vrijdag weer wat verder gedaald. Door het milde winterweer staat de prijs op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs nu op het laagste niveau in ongeveer drie maanden. Deze week is gas al ruim 10 procent goedkoper geworden. De prijs daalde tot zo’n 34 euro per megawattuur.

Vorige maand steeg de gasprijs nog naar ruim 47 euro per megawattuur na het kapen van een vrachtschip op de Rode Zee. Zorgen over verstoringen van de internationale scheepvaart zijn inmiddels weer weggenomen. Naast het verwachte zachte weer van de komende weken wordt ook gerekend op relatief veel energie uit windturbines, waardoor er minder vraag is naar aardgas en de prijs ervan daalt.

Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is de levering van Russisch gas aan Europa bijna stil komen te liggen, wat aanvankelijk voor flinke prijsstijgingen zorgde. Die zijn mede door toegenomen leveringen van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) verdwenen.