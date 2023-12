Russische centrale bank verhoogt rente naar 16 procent

De Russische centrale bank heeft de rente verder verhoogd naar 16 procent. Dat is het hoogste niveau sinds april 2022. Het is de vijfde renteverhoging sinds afgelopen zomer. De centrale bank wil met het verhogen van de leenkosten de hoge inflatie in het land bestrijden.

“De huidige inflatiedruk blijft hoog. De inflatie zal dit jaar naar verwachting dicht bij de bovengrens van de voorspelde bandbreedte van 7 tot 7,5 procent liggen”, zei de Russische centrale bank in een toelichting. Dat de consumentenprijzen in Rusland harder stijgen dan beleidsmakers willen, komt mede door de forse uitgaven van het Kremlin aan de oorlog in Oekra├»ne.

De rentestap van 1 procentpunt kwam overeen met de verwachting van economen. Het zou wel de laatste renteverhoging kunnen zijn. De centrale bankiers lieten weten dat de terugkeer van de inflatie naar het beoogde doel van rond de 4 procent in 2024, betekent dat de hogere leenkosten “gedurende een lange periode gehandhaafd moeten blijven”.