Wall Street begint verdeeld aan einde sterke beursweek

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag wisselend begonnen aan de laatste dag van een zeer sterke beursweek. De stemming op Wall Street was de afgelopen weken al positief door de hoop dat de Amerikaanse centrale bank de rente volgend jaar weer zal gaan verlagen. De Federal Reserve overtrof deze week bij het rentebesluit echter de verwachtingen van beleggers, door te verklaren dat de leenkosten in 2024 waarschijnlijk harder omlaaggaan dan gedacht.

De Dow-Jonesindex, de graadmeter van de dertig grootste bedrijven in de Verenigde Staten, sloot daardoor deze week voor het eerst boven de 37.000 punten en koerst af op de negende weekwinst op rij. De brede S&P 500-index en techbeurs Nasdaq sloten ook op nieuwe recordniveaus voor dit jaar en stevenen af op de zevende week van koersstijgingen op rij.

De Dow noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent lager op 37.160 punten. De S&P 500 zakte ook 0,2 procent tot 4710 punten en de Nasdaq steeg 0,3 procent tot 14.804 punten.

Op macro-economisch vlak werd bekendgemaakt dat de Amerikaanse industriƫle productie in november met 0,2 procent is gestegen. Dat was slechter dan voorzien.

Costco Wholesale steeg 2,9 procent. Het groothandelsbedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan analisten en beleggers hadden verwacht. Costco zag vooral de vraag naar goedkopere producten toenemen door de sterke prijsstijging van veel merkproducten.

First Solar en Enphase Energy wonnen allebei 2,8 procent. De twee zonne-energiebedrijven kregen een koopadvies van zakenbank Jefferies.

Moderna ging verder omhoog met 4,1 procent. Het farmaceutische concern werd donderdag al ruim 9 procent meer waard. Die koerssprong volgde op de bekendmaking van veelbelovende onderzoeksresultaten van een nieuwe behandeling tegen huidkanker van de Amerikaanse vaccinmaker.

Softwarefabrikant Adobe steeg 0,1 procent en toonde daarmee wat herstel. Het aandeel verloor een dag eerder dik 6 procent na tegenvallende verwachting van het bedrijf.

De euro was 1,0914 dollar waard, tegen 1,0996 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 71,31 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper, op 76,39 dollar.