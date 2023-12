Wall Street eindigt terughoudend na zeer sterke beursweek

Op de aandelenbeurzen in New York leek de jubelstemming van eerder deze week vrijdag ten einde. Die ontstond door de hoop dat de Amerikaanse centrale bank de rente volgend jaar zal gaan verlagen. De Federal Reserve verklaarde namelijk dat de leenkosten in 2024 waarschijnlijk harder omlaag gaan dan gedacht. Maar twee beleidsmakers leken vrijdag echter wat terughoudender.

Zo vertelde Raphael Bostic, president van de plaatselijke Federal Reserve in Atlanta, in een interview met persbureau Reuters pas vanaf het derde kwartaal renteverlagingen te verwachten. Lokale Fed-president uit New York John Williams vertelde aan zakenzender CNBC dat het zelfs nog te vroeg is om aan renteverlagingen te denken.

De Dow-Jones steeg 0,2 procent tot 37.309,22 punten. De brede S&P 500 eindigde vlak op 4719,34 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 0,4 procent bij tot 14.813,92 punten, het hoogste niveau sinds november 2021. De Dow-Jonesindex, de graadmeter van de dertig grootste bedrijven in de Verenigde Staten, sloot deze week voor het eerst boven de 37.000 punten.

Bedrijven die de Nasdaq omhoog stuwden waren onder meer techconcern Microsoft (plus 1,3 procent), webwinkelconcern Amazon (plus 1,7 procent) en chipbedrijf Nvidia (plus 1,1 procent).

Costco Wholesale werd 4,5 procent meer waard. Het groothandelsbedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan analisten en beleggers hadden verwacht. Costco zag vooral de vraag naar goedkopere producten toenemen door de sterke prijsstijging van veel merkproducten.

DocuSign maakte een koerssprong van 12,5 procent. Het bedrijf, dat elektronische ondertekening van overeenkomsten mogelijk maakt, zou een verkoop overwegen. Dat meldde The Wall Street Journal op basis van ingewijden. De gesprekken zouden zich volgens de krant nog wel in een vroeg stadium bevinden.

De euro was 1,0893 dollar waard, tegen 1,0914 dollar bij het slot van de beurzen in Europa. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent in prijs tot 71,63 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 76,76 dollar per vat.