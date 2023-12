Ook grote rederij MSC mijdt Rode Zee na dreiging rebellen Jemen

Rederij MSC, een van ’s werelds grootste containervervoerders, vaart voorlopig niet door de Rode Zee vanwege de dreiging van geweld van Houthi-rebellen uit Jemen. Het is volgens het in Genève gevestigde concern te onveilig voor zeevarenden om die belangrijke vaarroute te gebruiken. Vrijdag werd een schip van MSC aangevallen.

De opvarenden van het aangevallen schip, de MSC PALATIUM III, zijn ongedeerd gebleven. Volgens de rederij is het schip wel licht beschadigd.

MSC volgt het voorbeeld van branchegenoten Maersk en Hapag-Lloyd. Ook die grote scheepvaartbedrijven willen voorlopig niet via de Rode Zee varen. Dat betekent dat schepen van de concerns dagenlang moeten omvaren. Via de Rode Zee en het Suezkanaal loopt namelijk de kortste route van de Indische Oceaan naar de Middellandse Zee.

Ongeveer 12 procent van alle wereldhandel gaat over route via het Suezkanaal, zei algemeen directeur Marco Forgione van het Institute of Export & International Trade tegen persbureau Bloomberg. Problemen op die route kunnen “een domino-effect van schade en verstoringen veroorzaken binnen toeleveringsketens”.