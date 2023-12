Ook uitbater Suezkanaal houdt situatie Rode Zee goed in de gaten

De Egyptische Suez Canal Authority (SCA), uitbater en beheerder van het Suezkanaal, houdt de situatie in de Rode Zee nauwlettend in de gaten. Dat meldt voorzitter Osama Rabie zondag in een verklaring. Volgens hem is het scheepvaartverkeer in het kanaal momenteel zoals gewoonlijk.

De Rode Zee is de enige toegangsweg naar het Suezkanaal vanuit het zuiden en vormt daarmee een essentiële verbinding tussen Europa en Azië. Zo’n 12 procent van alle wereldhandel gaat door het Suezkanaal.

Maar sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas is de spanning op de Rode Zee toegenomen. Houthi’s uit Jemen, die Hamas steunen in de oorlog, vallen schepen lastig en schieten raketten af. Verschillende grote rederijen hebben daarom besloten tijdelijk niet door de Rode Zee te varen.

Het alternatief voor schepen is om het Afrikaanse continent heen varen, wat meer dan een week extra tijd kost. Uit de verklaring van SCA komt naar voren dat 55 schepen dat de afgelopen maand hebben gedaan. In diezelfde periode zijn ruim 2100 schepen wel door het Suezkanaal gevaren.