Duitsers gaven niet eerder zo veel uit in Nederland

Duitse reizigers gaven in het derde kwartaal bijna 3 miljard euro uit in Nederland. Die bestedingen waren niet eerder zo hoog, wat mede komt door de hogere prijzen. Dat zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Duitsers waren daarmee goed voor bijna de helft van de reisbestedingen in Nederland in het derde kwartaal van dit jaar. Verder zijn de bestedingen door onze oosterburen 15 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Alle buitenlandse reizigers gaven opgeteld meer dan 6 miljard euro uit tijdens hun verblijf in of bezoek aan Nederland. Ook Belgen en Britten gaven veel uit.

Nederlandse vakantiegangers, dagjesmensen en zakenreizigers gaven omgekeerd 1,2 miljard euro uit aan spullen en diensten in Duitsland.