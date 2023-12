EU en Kenia tekenen handelsakkoord

De Europese Unie en Kenia hebben een handelsakkoord ondertekend. De overeenkomst is bedoeld om de banden met Afrika aan te halen en het continent niet over te laten aan China en Rusland.

De overeenkomst is het eerste grote Europese handelsakkoord in jaren met een Afrikaans land. Keniaanse producenten hoeven geen importheffingen meer te betalen als ze bijvoorbeeld hun fruit, groente, bloemen, thee of koffie naar de EU exporteren. Ook zijn ze niet meer aan quota gebonden. Kenia verlaagt op zijn beurt gaandeweg zijn heffingen op producten uit de EU, een van de belangrijkste handelspartners van het Oost-Afrikaanse land.

Het Europees Parlement moet het akkoord nog bekrachtigen. Anders dan bij andere handelsakkoorden lijkt dat ditmaal geen probleem.