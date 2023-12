ING: Nederlandse industrie groeit ‘bescheiden’ in 2024

De productie in de Nederlandse industrie groeit volgend jaar naar verwachting met 0,5 procent, denkt ING. Die “bescheiden groei” komt volgens de bank met name door het op niveau houden van de voorraden en een licht aantrekkende export.

De productie liep dit jaar nog sterk terug en producenten hadden moeite om de grote voorraden kwijt te raken. Nu komen de overschotten in de voorraad weer in lijn met de vraag, waardoor de productie volgend jaar weer wat zal groeien, aldus ING. Ook neemt de export wat toe, wat volgens de bank des te belangrijker is nu de bedrijfsinvesteringen in Nederland voorlopig afnemen.

De chemie-, basismetaal- en kunststofindustrie krimpen al langer. Dit jaar hebben vooral producenten van apparaten en machines last van de terugval in de productie.

Waar de Nederlandse industrie na het begin van de coronapandemie nog een koploper was in Europa, blijft de productie volgens ING nu achter bij het gemiddelde in de eurozone. De industriƫle productie stagneerde of kromp na de energiecrisis bijna overal in Europa, maar het ging gemiddeld genomen nergens zo steil naar beneden als in Nederland. Per saldo doet de Nederlandse industrie het wel goed, omdat er eerder sprake was van bovenmatige groei, benadrukt ING.