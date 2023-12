Kunstmestfabrikant OCI maakt opmars op Damrak na verkoopnieuws

Kunstmestfabrikant OCI heeft maandagochtend bij de opening van de Amsterdamse beurs direct een groot deel van het forse verlies van vrijdag goedgemaakt. Het door de Egyptische miljardair Nassef Sawiris gesteunde OCI maakte bekend het Amerikaanse IFCO te verkopen aan conglomeraat Koch voor 3,6 miljard dollar. Daarop werd het aandeel zo’n 10 procent meer waard.

Het is de tweede verkoop die OCI bekendmaakt in een paar dagen tijd. Vrijdag reageerden beleggers negatief op het van de hand doen van het belang in dochterbedrijf Fertiglobe voor miljarden euro’s. Het leidde tot een min van ruim 13 procent, waardoor de in Amsterdam genoteerde onderneming dit jaar al tientallen procenten aan beurswaarde kwijt is. Het bedrijf is nog altijd ruim 4 miljard euro waard.

Verder was de stemming op de Europese beurzen negatief, in navolging van de minnen op de Aziatische beurzen. Mogelijk laten beleggers zich ontmoedigen door verschillende beleidsmakers wereldwijd, die waarschuwden dat snelle renteverlagingen niet in de lijn der verwachting liggen. Daar hopen beleggers wel op, omdat handelen in aandelen dan weer gunstiger wordt. De AEX stond 0,3 procent lager op 791 punten. De MidKap zakte 0,5 procent tot 910 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen noteerden eveneens lager, tot 0,5 procent.

Naast OCI gaat de aandacht uit naar Unilever (min 0,5 procent). Het levensmiddelenconcern verkoopt cosmeticamerk Elida Beauty aan Yellow Wood Partners. De partijen hebben niet bekendgemaakt hoeveel de dochteronderneming, dat vorig jaar een omzet boekte van een kleine miljard euro, Unilever oplevert.

Ook heeft de onrust in de Rode Zee mogelijk invloed op beleggers. Door aanvallen van Houthi’s uit Jemen hebben meerdere grote rederijen besloten voorlopig de belangrijke vaarweg tussen het Arabisch schiereiland en Egypte te mijden. De route is onder meer belangrijk voor olie, maar kan ook individuele bedrijven hard raken. De olieprijzen gingen maandag opnieuw omhoog, na de eerdere stijgingen van vorige week. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 71,92 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder, op 77,01 dollar per vat.

De euro was 1,0918 dollar waard, tegen 1,0893 dollar op vrijdag.