ACM ziet klachtenstroom over post, maar kan er weinig tegen doen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet steeds meer klachten over de bezorging van post, maar zegt daar weinig tegen te kunnen doen. De toezichthouder is naar eigen zeggen niet bevoegd om in alle gevallen adequaat te handhaven. Dat concludeert de organisatie na een uitspraak van een voorzieningenrechter.

Volgens die uitspraak mag de ACM de kwaliteitsnorm waarin staat dat de postdienst “van goede kwaliteit” moet zijn niet nader invullen. “Dat belemmert de ACM in de handhaving”, stelt de toezichthouder.

“Consumenten kunnen er niet in alle gevallen van uitgaan dat hun post aankomt op de manier die zij mogen verwachten. Soms komt post ├╝berhaupt niet aan of wordt deze niet op de juiste wijze bezorgd. De ACM kan hier weinig tegen doen zolang er geen extra kwaliteitseisen in de regelgeving zijn opgenomen”, aldus de waakhond. De toezichthouder zegt de afgelopen tijd veel signalen en handhavingsverzoeken gekregen te hebben over de kwaliteit van de postbezorging.