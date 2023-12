Kleine winsten op Wall Street na opening beurshandel

De aandelenbeurzen in New York zijn met kleine winsten aan de handelsdag begonnen. Optimisme over rentes hadden de overhand nadat de centrale bank van Japan zijn beleid ongewijzigd had gelaten. De afgelopen dagen boekten de beurzen op Wall Street al winsten doordat de financiƫle markten hopen op snellere renteverlagingen door de Federal Reserve.

De Dow-Jonesindex won 0,2 procent tot 37.367 punten. De bredere S&P 500 steeg ook 0,2 procent tot 4749 punten en de door techbedrijven gedomineerde Nasdaq steeg 0,3 procent tot 14.950 punten.

De Bank of Japan (BoJ) houdt zijn belangrijkste rentetarief op min 0,1 procent. Als een van de weinige centrale banken in de wereld heeft de BoJ de rentes de afgelopen anderhalf jaar niet verhoogd, omdat de inflatie in Japan lange tijd als te laag wordt gezien.

Farmaceut Amgen won 0,8 procent. Analistenbureau BMO Capital Markets is positiever over het aandeel, omdat het bedrijf kansrijk zou zijn op de snelgroeiende markt voor medicijnen tegen obesitas.

Een ander bedrijf uit de medische sector, Arvinas, behoorde ook tot de winnaars. Analisten van de bank Wells Fargo verhoogden hun advies voor het aandeel, omdat een experimentele behandeling van borstkanker van Arvinas veelbelovend zou zijn. Het aandeel steeg 6,7 procent. De fabrikant van elektrische trucks Nikola won 3,6 procent. Maandagavond (Nederlandse tijd) werd de voormalige topman Trevor Milton veroordeeld tot vier jaar cel omdat hij beleggers had voorgelogen over de voortgang bij de ontwikkeling van die stekkervrachtwagens.

Boeing steeg 0,4 procent. Het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa koopt veertig toestellen van Boeings model 737-8 MAX, met een optie op nog eens zestig vliegtuigen. Lufthansa kocht ook 40 toestellen van concurrent Airbus.

Er was ook overnamenieuws. Investeringsmaatschappij Carlyle (plus 0,7 procent) staat samen met Insight Partners op het punt sofwareprovider Exiger te kopen, schrijven Amerikaanse media op basis van ingewijden. Aan het softwareconcern zou een prijskaartje hangen van 1,2 miljard dollar.

Alphabet (plus 0,9 procent), het moederbedrijf van Google, werd amper geraakt door het nieuws over een schikking met openbaar aanklagers van tientallen staten om vermeend marktmisbruik. Google betaalt zo’n 700 miljoen euro om die zaak af te doen, waarvan ook een deel naar consumenten gaat die zouden zijn benadeeld door hogere prijzen van apps.