Drechtsteden stopten jaren terug detachering PostNL om zwaar werk

De regionale sociale dienst voor de Drechtsteden heeft de samenwerking met PostNL in de coronaperiode beƫindigd na signalen over te zwaar werk. Deze week kreeg de post- en pakketbezorger een publiekelijke berisping van de Arbeidsinspectie omdat de fysieke belasting van medewerkers in meerdere depots te zwaar was. Om diezelfde redenen vertrouwde het samenwerkingsverband van gemeenten als Dordrecht, Alblasserdam en Sliedrecht het bedrijf enkele jaren geleden al geen werknemers met een arbeidsbeperking toe.

“Het is onacceptabel als mensen te zwaar worden belast en het ten koste gaat van hun gezondheid”, stelt Peter Heijkoop, voorzitter van een regionaal samenwerkingsverband voor sociale regelingen. Daarom namen de Drechtsteden een aantal jaar geleden maatregelen. “Vanuit de Sociale Dienst Drechtsteden werken daar geen mensen meer.”

De Arbeidsinspectie ontdekte tijdens inspecties in distributiecentra van PostNL in onder andere Dordrecht dat werknemers fysiek te zwaar werk doen, maakte de dienst deze week bekend. In die depots werken onder andere mensen uit sociale werkvoorzieningen. De begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Een woordvoerster van de gemeente Dordrecht meldt dat in de coronaperiode de werkdruk te hoog werd. Mensen kochten toen namelijk veel vaker producten via webshops en daardoor werd het drukker bij PostNL.

De inspectie controleerde ook een depot van PostNL in Den Bosch. De gemeente Den Bosch zegt in een reactie dat daar mensen met een arbeidsbeperking werkzaam zijn. De gemeente gaat met PostNL in gesprek “over wat de bevindingen betekenen voor onze medewerkers”.

“Onze samenwerking met PostNL is goed”, zegt een woordvoerder van de Brabantse gemeente. “Het welzijn van onze medewerkers is voor ons erg belangrijk. Wij weten dat het werk bij PostNL fysieke eisen stelt. Daar houden wij ook rekening mee bij het selecteren van medewerkers die gedetacheerd worden.”