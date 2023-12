ING: horeca gaat mager jaar tegemoet

De vooruitzichten voor de horeca voor 2024 zijn mager, voorspelt ING. Vanwege de lage economische groei, een licht stijgende werkloosheid, een laag consumentenvertrouwen en oplopende prijzen in de horeca zal de omzet hooguit met 1 procent stijgen, verwacht de bank.

De prijzen in de horeca stegen in 2023 gemiddeld met 9 procent. Verwacht wordt dat de prijzen in 2024 nog verder omhoog zullen gaan, vooral door de hogere personeelskosten. Een op de acht horecabedrijven kampt inmiddels met schulden, stelt ING in het woensdag gepubliceerde Vooruitzicht Horeca.

De horeca liep tijdens de pandemie zware klappen op, maar herstelde zich in 2022 en dit jaar. Pinbetalingen voor restaurants en cafés stegen tot november dit jaar met 13 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Deze hoge groei komt echter grotendeels door de prijsverhogingen die de horeca dit jaar invoerde.

De prijsverhogingen waren nodig om de hogere energie-, inkoop- en personeelskosten te compenseren. Deze kosten zullen ook in 2024 verder stijgen. Vooral de personeelskosten nemen snel toe. Volgens de nieuwe horeca-cao gaan begin volgend jaar alle werknemers in de sector er 8 tot 12 procent op vooruit.

Vooral restaurants en cafés hebben moeite om de hogere kosten volledig bij de consument neer te leggen. Gevreesd wordt dat klanten wegblijven als de prijs van een biertje of een maaltijd te hoog wordt. Hierdoor komen de winsten van restaurants en cafés verder onder druk te staan.

Ook zijn horecabedrijven sinds oktober 2022 verplicht begonnen met het terugbetalen van de tijdens de coronaperiode opgebouwde belastingschuld van 1,5 miljard euro. Gezien de lage groeiverwachtingen verwacht ING mede daarom dat het aantal horecabedrijven dat in 2024 stopt of failliet gaat hoger zal zijn dan dit jaar.