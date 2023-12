Bloomberg: Shell gaat meer banen schrappen

Olie- en gasconcern Shell gaat meer banen schrappen in een poging de kosten verder omlaag te brengen om beter te kunnen concurreren met grote concurrenten uit de Verenigde Staten. Dat meldt persbureau Bloomberg dat zich baseert op ingewijden.

In oktober werd al bekend dat Shell tweehonderd banen zou gaan schrappen in een tak voor duurzame energie. Volgens de bronnen van Bloomberg blijft het daar niet bij. In meerdere takken van het bedrijf zouden functies worden opgeheven. Hoeveel banen hierdoor verloren gaan, is evenwel onduidelijk. De betreffende medewerkers zouden soms ook nog in aanmerking komen voor posities elders in het bedrijf.

Shell staat sinds begin dit jaar onder leiding van Wael Sawan die heeft beloofd “meedogenloos” te zullen zijn in het verbeteren van de prestaties van Shell. Wat dit precies betekent voor de werkgelegenheid, kan Shell niet zeggen. “Hoewel er geen formele doelstellingen bestaan, zullen we er voortdurend naar streven om de activiteiten die de meeste waarde opleveren, op de juiste maat te brengen”, is wat een woordvoerder daarover nu kwijt wil.

Shell had eind vorig jaar wereldwijd ongeveer 93.000 mensen in dienst. Dat is meer dan het dubbele van het personeelsbestand van de Amerikaanse rivaal Chevron. Dat laatste bedrijf wordt door beleggers op de beurs momenteel ruim een derde hoger gewaardeerd.