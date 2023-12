KLM tevreden over capaciteit van Schiphol voor 2024

KLM laat weten blij te zijn met de capaciteit op luchthaven Schiphol in 2024. “Hiermee kan KLM het herstel na de zware coronaperiode doorzetten”, stelt de luchtvaartmaatschappij. Schiphol maakte donderdag bekend volgend jaar 483.000 vluchten te kunnen verwerken, waarvan 293.000 in de zomer.

Schiphol moest opnieuw de capaciteit vaststellen, nadat minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat de experimenteerregeling had ingetrokken. Dat betekende dat een eerder maximumaantal van 460.000 vluchten van tafel ging, tot tevredenheid van de luchtvaartmaatschappijen.

De capaciteit op Schiphol werd daardoor wel later bekend dan gebruikelijk. “We hebben nu krap drie maanden de tijd om dit in te regelen in plaats van de gebruikelijke zes maanden. KLM gaat uiteraard alles op alles zetten om het toegekende aantal vluchten uit te voeren”, aldus de maatschappij.