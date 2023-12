Storm Pia zorgt voor record opgewekte windenergie in Duitsland

De hoeveelheid opgewekte windenergie door Duitse windturbines op land heeft een recordhoogte bereikt. De totale productie van duizenden windmolens bereikte donderdagochtend 50.869 megawatt. Daarmee werd het record uit januari verbroken, nu storm Pia over het noordwesten van Europa trekt.

De Duitse weerdienst DWD waarschuwt donderdag voor orkaanachtige windstoten, die met name zullen voorkomen op zee en in bergachtige gebieden. Windsnelheden kunnen oplopen tot 100 kilometer per uur. Het vorige record stond op 50.802 megawatt aan opgewekte energie. Volgens een rekenmodel van Bloomberg kan de productie in de loop van de dag nog verder toenemen tot ruim 58.000 megawatt.

Ook in het Verenigd Koninkrijk en Zweden werd meer windenergie opgewekt. Uit gegevens van het Britse weerinstituut komt naar voren dat donderdagochtend meer dan 55 procent van de elektriciteitsvraag werd gedekt door de door windmolens opgewekte energie.