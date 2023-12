Werkloosheid opnieuw licht gedaald, tot 3,5 procent

De werkloosheid in Nederland is in november licht afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee is de werkloosheid voor een tweede maand op rij gedaald. Wel werden er meer WW-uitkeringen verstrekt.

In november had 3,5 procent van de beroepsbevolking geen betaald werk. Dat komt neer op 357.000 werklozen, aldus het CBS. Een maand eerder waren dat nog 361.000, goed voor een werkloosheidspercentage van 3,6 procent.

Verder meldt het statistiekbureau dat 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om verschillende redenen geen betaald werk hadden in november. Dat gaat naast werklozen om 3,2 miljoen mensen die niet onlangs naar werk hebben gezocht of daar niet direct beschikbaar voor waren. Deze groep rekent het CBS niet bij de beroepsbevolking. Het gaat dan met name om gepensioneerden of mensen die door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet kunnen werken.

Ondanks een afname van de werkloosheid, steeg het aantal WW-uitkeringen. Het UWV verstrekte die in totaal ruim 160.000 keer, een stijging van bijna 3 procent ten opzichte van oktober. Die toename zag het CBS terug in bijna alle sectoren, maar was met 12,4 procent het sterkst in de landbouw, groenvoorziening en visserij. In het onderwijs daalde het aantal WW-uitkeringen het sterkst met 8,3 procent.