Britse economie bevindt zich onverwachts mogelijk al in recessie

De Britse economie is in het derde kwartaal meer gekrompen dan verwacht. Dat betekent dat Groot-Brittannië zich mogelijk al in een recessie bevindt.

Het Britse bruto binnenlands product (bbp) daalde met 0,1 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. Economen hadden geen rekening gehouden met een daling. Het Britse statistiekbureau ONS stelde bovendien het bbp-cijfer voor het tweede kwartaal bij. In plaats van de eerder geschatte stijging met 0,2 procent was er volgens het bureau geen sprake van groei.

Twee opeenvolgende kwartalen met een dalend bbp kan betekenen dat Groot-Brittannië in een recessie is beland. De Britse centrale bank komt zo meer onder druk te staan om haast te maken met renteverlagingen. Groot-Brittannië wist de afgelopen jaren ternauwernood steeds een recessie te voorkomen.